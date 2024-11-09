Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram-каналі.

Він зазначив, що російські війська здійснили чотири авіаційні удари по Таврійську та Новодарівці.

Ще вісім обстрілів противник зробив з РСЗВ, накривши території Лобкового, Роботиного, Новоданилівки та Новоандріївки.

Також росіяни завдали 179 артобстрілів по Лобковому, Гуляйполю, Оріхову, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Роботиному, Малинівці, Новодарівці та Ольгівському.

Крім того, 226 безпілотників різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір’я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.

“Надійшло 65 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали”, – зазначив Федоров.