У прикордонні Сумської області російські загарбники за добу застосовують від 40 до 50 КАБів. Також ворог активізував на цьому напрямку авіаційні обстріли.

Про це повідомив в ефірі національного марафону “Єдині новини” начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Він зазначив, що основна ознака ситуації на Сумщині протягом останніх днів – це авіаційні обстріли. Застосовуються керовані авіаційні бомби, в тому числі й нові модернізовані бомби, які вчора летіли на місто Суми. Також ворог почав застосовувати ФАБ-500 (північніше міста Суми).

“На жаль, вчора було п’ятеро поранених серед цивільного населення”, – зазначив Артюх.

Очільник Сумщини наголосив на важливості евакуації населення з прифронтових громад.

“Задля забезпечення безпеки населення прикордонних громад ми продовжуємо проводити заходи з евакуації. Станом на сьогодні у нас кілька варіантів і способів евакуації. Рік тому в липні ми оголосили евакуацію зі 115 населених пунктів 5-кілометрової зони. Сьогодні ця евакуація продовжується. Крім того, ми оголосили обов’язкову евакуацію і примусову, яка стосується родин із дітьми Середино-Будської та Великописарівської громад”, – додав Артюх.