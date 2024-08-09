Ворог завдав удару ракетою Х-38 по Костянтинівці, яка влучила у супермаркет.

Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін.

Крім супермаркету, за попередніми підрахунками, пошкоджено чотири приватні будинки, дев’ять магазинів, автомийку, відділення “Нової пошти”, торговельні павільйони і 12 автомобілів.

На місці трагедії продовжують працювати органи влади, поліція, рятувальники та медики.

Водночас у МВС повідомили, що відомо про 45 постраждалих: 10 загинуло, ще 35 поранено.