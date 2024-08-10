У суботу, 10 серпня, близько п’ятої години вечора окупанти скинули вибухівку з дрона на автомобіль, у якому перебували троє людей.

Про це повідомляє Херсонська ОВА у Telegram-каналі.

Зазначається, що під удар російського безпілотника у Кіндійці потрапила родина. Серед постраждалих — підліток.

“41-річний чоловік, 40-річна жінка та їх 15-річний син дістали вибухові та черепно-мозкові травми”, — йдеться у повідомленні.

Усіх потерпілих бригада “швидкої” доправила до лікарні. Нині вони перебувають під наглядом медиків.

Раніше Херсонська ОВА писала про те, що ворог завдав удару по селищу Широка Балка, внаслідок чого постраждав 59-річний чолові.

“Близько другої години дня російські військові вдарили по селищу Широка Балка. Через обстріл постраждав 59-річний чоловік, котрий знаходився у полі. Він самостійно звернувся до лікарні за допомогою”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомила в ОВА, в потерпілого лікарі діагностували мінно-вибухову травму.

Нагадаємо, сьогодні близько 15:40 російські війська обстріляли з РСЗВ с. Лісна Стінка Куп’янського району Харківської області. Внаслідок обстрілу загинув 87-річний чоловік.