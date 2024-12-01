За минулу добу, 30 листопада, російські війська обстріляли вісім населених пунктів Запорізької області, завдавши загалом 315 ударів.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram-каналі.

Він зазначив, що війська противника завдали 124 артобстріли по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір’я, Новодарівки.

Крім того, 191 БпЛА різної модифікації атакували Кам’янське, Гуляйполе, Новоандріївку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я та Новодарівку.

За даними Федорова, 50-річний чоловік отримав поранення внаслідок російських атак по Пологівському району.

“Ворог здійснив атаку fpv-дроном по Малій Токмачці. Постраждав чоловік. Його доправили до лікарні з осколковими пораненнями”, — уточнив глава ОВА.

Федоров додав, що за добу надійшло два повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.