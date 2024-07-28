Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
“За добу окупанти завдали 386 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області”, — йдеться у дописі.
За даними Федорова, російські загарбники здійснили 11 авіаційних ударів по Кам’янському, П’ятихатках, Гуляйполю, Левадному, Малій Токмачці та Малинівці. Безпілотники різної модифікації у кількості 175 штук атакували Біленьке, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку та Успенівку.
З реактивних систем залпового вогню ворог здійснив 12 обстрілів по Гуляйполю, Малій Токмачці, Роботиному, Новоандріївці та Левадному, а також 188 артобстрілів завдав по територіях Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Малинівки та Левадного.
Крім того, надійшло 34 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
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