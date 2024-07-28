Минулої доби окупанти продовжили обстріли Запорізької області. Під ударом опинилися десять населених пунктів області, по яких ворог гатив із РСЗВ та із застосуванням авіації.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

“За добу окупанти завдали 386 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області”, — йдеться у дописі.

За даними Федорова, російські загарбники здійснили 11 авіаційних ударів по Кам’янському, П’ятихатках, Гуляйполю, Левадному, Малій Токмачці та Малинівці. Безпілотники різної модифікації у кількості 175 штук атакували Біленьке, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку та Успенівку.

З реактивних систем залпового вогню ворог здійснив 12 обстрілів по Гуляйполю, Малій Токмачці, Роботиному, Новоандріївці та Левадному, а також 188 артобстрілів завдав по територіях Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Малинівки та Левадного.

Крім того, надійшло 34 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.