За минулу добу, 10 серпня, російські окупанти 422 рази били по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак загинув 68-річний чоловік, а 63-річна жінка отримала поранення.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram-каналі.

Очільник ОВА уточнив, що війська країни-агресора минулої доби здійснили чотири авіаційні удари по П’ятихатках, Новоандріївці та Білогір’ю. 305 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Успенівку, Преображенку, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Полтавку.

Обстрілом з РСЗВ окупанти накрили Новопавлівку. Крім того, 112 артобстрілів було завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Полтавки, Варварівки.

За даними Федорова, надійшло десять повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.