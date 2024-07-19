Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” повідомив речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин.

“Цей напрямок (Покровський – ред.) і надалі залишається таким, яким і був – найгарячішим, однак ворог дещо зменшив свій наступальний акцент і потенціал, адже Сили оборони його призупиняють, дають адекватну відповідь ворогу, тому за минулу добу наші захисники відбили там 27 ворожих атак. Попередньої доби було 26 ворожих атак”, – сказав Волошин.

За його словами, це були штурми в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Уманське та Яснобродівка. Також ворог намагається за підтримки авіації витісняти українські підрозділи із займаних рубежів.

“Сили оборони адекватно реагують, протистоять ворогу. Ворог несе там чималі втрати, і за минулу добу на цьому напрямку було знищено понад 200 окупантів. Також знищено кілька броньованих машин, артилерійські системи, вісім автомобілів і пошкоджено чимало техніки: гармати, танки та автомобілі”, – додав речник ОСУВ “Хортиця”.

Він зазначив, що за попередні тижні на Покровському напрямку відбувалось майже до 50 штурмів за добу, однак зараз кількість ворожих атак дещо зменшилась.

“Просування як таких відносних немає, ворог на Торецькому напрямку також своїм вогневим впливом і активними штурмовими діями проводить атаки, і зокрема за вчора, ворог там активно діяв. За підтримки авіації було здійснено 20 атак, попередньої доби було дещо більше – 29”, – сказав Волошин.

Він наголосив, що позиції наших захисників ворог намагався штурмувати в районах Північне, Торецьк та Нью-Йорк. Також, прикриваючись авіацією, яка скидає ворожі КАБи, ворог проводив штурми.

“Штурми в переважній більшості проводить від відділення до роти. Великий акцент на застосування бронетехніки він не задіює, однак підтримує дії бронетехнікою, і на тому напрямку ворог скинув за минулу добу 10 авіабомб на населені міста і райони населених пунктів Північне та Торецьк. За минулу добу було зареєстровано понад 230 обстрілів з різних видів озброєння”, – сказав Волошин.