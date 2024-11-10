Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“58-річна жінка дістала поранення внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Впродовж доби окупанти завдали 452 удари по 14 населених пунктах Запорізької області”, — написав він.

І додав, що атаки були на 14 населених пунктів. Зокрема 13 авіаційних ударів по Таврійському, Білогір’ю, Новодарівці, Новоданилівці, Малій Токмачці та Темирівці. 239 БпЛА різної модифікації атакували Приморське, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір’я та Ольгівське. 7 обстрілів із РСЗВ завдано по території Білогір’я, Роботиного, Новоданилівки, Новоандріївки та Ольгівського. 193 артилерійські удари прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Роботиному, Малих Щербаках та Ольгівському.