Пізно ввечері у п'ятницю, 20 грудня, два російських БпЛА атакували Харків. Внаслідок влучань зайнялися пожежі в багатоповерхівці та приватному домоволодінні.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Перший безпілотник атакував місто о 21:40, влучивши у дев’ятиповерховий будинок у Салтівському районі.

“На першому та другому поверсі зайнялися квартири. Постраждали шестеро людей, серед яких 12-річна дівчинка”, – уточнюють у поліції.

Через дві години ще один ворожий БпЛА влучив в приватний будинок на території Київського району. Постраждали двоє людей, вони зазнали гострої реакції на стрес. Пожежу, що виникла на місці влучання, оперативно загасили рятувальники.

За попередніми даними, російські війська застосували проти мирного населення безпілотний летальний апарат “Герань-2”.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, криміналісти, кінологи, рятувальники та медики. Біля багатоповерхівки розгорнуто роботу штабу Слідчого управління ГУНП в Харківській області, куди можна звернутися з заявами про втрачене майно.