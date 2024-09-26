У Сумській області російська армія атакувала дронами залізничну станцію, внаслідок якої троє залізничників отримали поранення.

Про це повідомили в “Укрзалізниці”.

Серед постраждалих – працівник вагонного господарства, який виконував свої посадові обов’язки, а також співробітники воєнізованої охорони та служби зв’язку, що перебували в відрядженні.

Усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу, їхньому життю наразі нічого не загрожує.

Обстріл також пошкодив будівлю вокзалу, вибивши 15 склопакетів.

“На щастя, постраждалих серед пасажирів та робітників вокзалу немає. Усі поїзди Укрзалізниці в регіоні прямують за розкладом”, — йдеться у повідомленні “Укрзалізниці”.

У прокуратурі Сумської області повідомили, що атака відбулась близько о 13:00. Ворог вдарив по залізничній станції в місті Хутір-Михайлівський Шосткинського району.