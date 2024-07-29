Зранку 29 липня російські загарбники вдарили по Бериславу, Комишанах. Приозерному, Бургунці, Херсону та Антонівці. Є загиблі та поранені.

Про це повідомили у поліції Херсонської області.

На світанку російська окупаційна армія завдала авіаційного удару керованою бомбою по Бериславу. Влучання відбулося у дитячий майданчик, потужною вибуховою хвилею пошкоджено розташовані навкруги три багатоквартирні будинки.

Зранку росіяни з реактивних систем залпового вогню обстріляли розташовані поруч два населені пункти у передмісті Херсону – Комишани та Приозерне. Внаслідок цієї атаки поранення отримали восьмеро людей, серед них троє дітей: 10-річна дівчинка та двоє 16-річних хлопців. У всіх постраждалих мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення різних частин тіла й садна. Ударами пошкоджено чотири автомобілі, мотоцикл та щонайменше 50 житлових будинків на 24-х вулицях.

Російські військові скинули вибухівку з дрона в Антонівці. В результаті удару постраждав 74-річний місцевий житель, який перебував на вулиці. У чоловіка діагностували вибухову травму, поранення голови, передпліччя та ноги. За кілька годин ворог здійснив чергову дронову атаку, внаслідок вибуху постраждали 23-річний чоловік та 42-річна жінка, в обох вибухові травми й уламкові поранення стегон.

З артилерії російські військові обстріляли житлові квартали Дніпровського району Херсона. Снарядами пошкоджено багатоповерховий будинок, магазин, автомобіль та чотири гаражі. У прибережній зоні центральної частини міста через скидання вибухівки з БпЛА загорівся сухостій.

По Бургунці противник вдарив дроном типу “FPV”. Внаслідок удару загинули двоє чоловіків віком 27 та 45 років.

У Хрещенівці через атаку ворожого FPV-дрона пошкоджено приватний будинок. По Новій Кубані росіяни здійснили атаку ударним БпЛА, обійшлося без постраждалих. російські війська скинули боєприпас із безпілотника на житловий квартал Широкої Балки, пошкоджень зазнали два приватні будинки. Артилерійськими обстрілами пошкоджено два приватні будинки в Інженерному та Велетенському.