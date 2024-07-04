Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у Телеграмі.
“На жаль, ворожий «Шахед» влучив в один з обʼєктів області. На зараз без електропостачання залишаються 5963 споживача. Енергетики працюють над відновленням”, – йдеться у дописі.
Як зазначається, повітряна тривога для Чернігівщини цієї ночі тривала понад 5 годин.
Раніше ми повідомляли, що опівночі у Сумській, Чернігівській та Київській областях було оголошено повітряну тривогу. Війська РФ запустили ударні безпілотники з північно-східного напрямку. Повітряні Сили вночі збили 21 “шахед” із 22.
- На підступах до Києва ППО збила всі ворожі безпілотники
- ООН: Через атаки РФ у травні загинуло найбільше за рік цивільних українців
- Україна формує кілька нових бригад, але не може їх озброїти, — ISW