Ворожий безпілотник цієї ночі влучив в один із об'єктів Чернігівської області, наразі без електропостачання залишаються 5963 споживача.

Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у Телеграмі.

“На жаль, ворожий «Шахед» влучив в один з обʼєктів області. На зараз без електропостачання залишаються 5963 споживача. Енергетики працюють над відновленням”, – йдеться у дописі.

Як зазначається, повітряна тривога для Чернігівщини цієї ночі тривала понад 5 годин.

Раніше ми повідомляли, що опівночі у Сумській, Чернігівській та Київській областях було оголошено повітряну тривогу. Війська РФ запустили ударні безпілотники з північно-східного напрямку. Повітряні Сили вночі збили 21 “шахед” із 22.