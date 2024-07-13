У Мирнограді Донецької області росіяни скинули авіабомбу на зупинку громадського транспорту. Ще один авіаудар прийшовся по адмінбудівлі. Загинули чотири людини, ще дев'ять зазнали поранень, серед них – дитина.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

У п’ятницю, 12 липня, російські війська вдарили по Мирнограду двома авіабомбами «УМПБ Д-30СН». Під час атаки ворог влучив у зупинку громадського транспорту, де перебували люди, та в адмінбудівлю. На місці загинули троє чоловіків, серед них — 42-річний водій автобуса. Жінка, 1983 року народження, померла в лікарні.

Серед поранених — 16-річний хлопець, а також ще восьмеро людей віком від 20 до 62 років.

Руйнувань зазнали вісім багатоквартирних і пʼять приватних будинків, чотири крамниці, дві адмінбудівлі та два заклади освіти, цивільний автомобіль.

Нагадаємо, у ніч на 13 липня 2024 року противник атакував Україну п’ятьма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Приморсько-Ахтарська (Росія). Чотири ворожі БпЛА збито підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони у Донецькій та Харківській областях. П’ятий – вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області білорусі.