Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.
У п’ятницю, 12 липня, російські війська вдарили по Мирнограду двома авіабомбами «УМПБ Д-30СН». Під час атаки ворог влучив у зупинку громадського транспорту, де перебували люди, та в адмінбудівлю. На місці загинули троє чоловіків, серед них — 42-річний водій автобуса. Жінка, 1983 року народження, померла в лікарні.
Серед поранених — 16-річний хлопець, а також ще восьмеро людей віком від 20 до 62 років.
Руйнувань зазнали вісім багатоквартирних і пʼять приватних будинків, чотири крамниці, дві адмінбудівлі та два заклади освіти, цивільний автомобіль.
Нагадаємо, у ніч на 13 липня 2024 року противник атакував Україну п’ятьма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Приморсько-Ахтарська (Росія). Чотири ворожі БпЛА збито підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони у Донецькій та Харківській областях. П’ятий – вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області білорусі.
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