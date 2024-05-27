Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Близько 16:15 росіяни завдали авіаудару по Харкову.
“На цю хвилину вже 11 постраждалих, одна жінка у важкому стані”, – написав Синєгубов.
За його словами, росіяни вдарили по цивільному підприємству авіабомбою. У наступному дописі Синєгубов поінформував, що поранена жінка померла.
Міський голова Ігор Терехов повідомив, що крім Холодногірського району під ударом був Шевченківський район – там без поранених.
“Був приліт і у Шевченківському районі Харкова. Удар стався недалеко від житлових будинків – попередньо, на щастя, інформації про постраждалих та руйнування не надходило”, – розповів Терехов.
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