Кількість поранених унаслідок удару по Харкову 27 травня зросла до 11, одна поранена жінка померла.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Близько 16:15 росіяни завдали авіаудару по Харкову.

“На цю хвилину вже 11 постраждалих, одна жінка у важкому стані”, – написав Синєгубов.

За його словами, росіяни вдарили по цивільному підприємству авіабомбою. У наступному дописі Синєгубов поінформував, що поранена жінка померла.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що крім Холодногірського району під ударом був Шевченківський район – там без поранених.

“Був приліт і у Шевченківському районі Харкова. Удар стався недалеко від житлових будинків – попередньо, на щастя, інформації про постраждалих та руйнування не надходило”, – розповів Терехов.