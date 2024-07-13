У суботу, 13 липня, російські війська вдарили по залізничній інфраструктурі Харківської області. У результаті ворожої атаки поранення отримали працівники Укрзалізниці.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

За інформацією перевізника, внаслідок російського обстрілу було поранено пʼятьох залізничників.

“Поранено машиніста, начальницю станції, чергового по станції, старшого шляхового майстра та складача поїздів. Трьох залізничників з осколковими пораненнями та контузією госпіталізовано, ще двом надано медичну допомогу на місці”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також було пошкоджено вагони та залізничні об’єкти.

“Загоряння, які виникли через ворожий удар, були оперативно локалізовані”, — додали в УЗ.

В пресслужбі Укрзалізниці наголосили, що ворог щодня завдає ударів по залізничній інфраструктурі країни. Найбільше ударів зазнають обʼєкти поблизу лінії фронту на Харківщині, Донеччині, у Запорізькій області та на півдні України. Також у дописі висловлена подяка залізничникам, які “попри підступність і жорстокість ворога, продовжують забезпечувати рух поїздів за графіком, медичну евакуацію, перевезення критичних вантажів”.