Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У фіналі Кубка України серед жінок сезону 2024/2025 полтавська “Ворскла” здобула перемогу, обігравши харківський “Металіст 1925” з мінімальним рахунком 1:0. Ця гра стала кульмінацією напруженого сезону, в якому “Ворскла” продемонструвала свою силу та майстерність.

Шлях до фіналу для “Ворскли” був вражаючим: команда впевнено перемогла одеський клуб “Сістерс” з рахунком 3:0. У свою чергу, “Металіст 1925” вийшов у фінал після вражаючого розгрому “Колоса” з рахунком 4:0.

Єдиний гол у вирішальному матчі забила Марина Шайнюк, яка скористалася помилкою голкіперки “Металіст 1925” Дарини Апанащенко, відкривши рахунок на 31-й хвилині. Хоча “Металіст 1925” мав можливості для зрівняння, на 86-й хвилині Катерина Самсон, голкіперка “Ворскли”, здійснила вражаючий сейв після удару Вікторії Гірин, зберігши перемогу для своєї команди.

Фінальний матч Кубка України (жінки):

“Ворскла” – “Металіст 1925” – 1:0

Гол: Шайнюк, 31

Ця перемога має велике значення для “Ворскли”. Команда, раніше відома як “Житлобуд-2”, здобула свій п’ятий поспіль трофей Кубка України серед жіночих команд. З цими п’ятьма титулами “Ворскла” стала другою найтитулованішою командою в історії турніру, поступаючись лише “Житлобуд-1”, який має 11 перемог.

Цей сезон став для “Ворскли” особливим, адже команда вдруге поспіль оформлює “золотий” дубль, вигравши як чемпіонат, так і Кубок України з футболу серед жінок.