Про це сказав в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун етері телемарафону.

“Можу сказати, що перші поховання 100% відбудуться цього року. Але ми ці строки будемо прискорювати, і, я думаю, на початок осені, середину осені ми почнемо ховати наших воїнів”, — сказав посадовець.

Будівництво першої черги розпочнеться, щойно визначиться компанія-переможець тендеру.

Щодо дискусій із жителями села Мархалівка Гатненської територіальної громади, які виступають проти будівництва меморіального цвинтаря, в. о. міністра сказав, що наразі досі тривають дискусії різного характеру.

“Я особисто їздив тричі та спілкувався з місцевими жителями. Таке враження, що ми розмовляємо різними мовами. Люди захищають ліс, місцеві жителі не хочуть чути всі аргументи”, — сказав Порхун.