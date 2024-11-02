Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Микільське, Томина Балка, Станіслав, Широка Балка, Тягинка, Томарине, Качкарівка, Білозерка, Гаврилівка, Комишани, Антонівка, Придніпровське та Львове. Окупанти також здійснили два ракетні удари балістикою по Херсону.

Прокудін зазначив, що у житлових кварталах населених пунктів області пошкоджено три багатоповерхівки та 26 приватних будинків. Також пошкоджено газопроводи, господарчу споруду, будівельну техніку та приватні автомобілі.