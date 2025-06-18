Порушення на президентських виборах у Польщі: суд виявив фальсифікації

Про це повідомляє національна прокуратура Польщі

У Польщі, в окрузі Бєльско-Бяла, суд виявив серйозні порушення під час підрахунку голосів на президентських виборах другого туру. Цю інформацію підтвердила національна прокуратура Польщі.

В результаті перерахунку голосів, ініційованого Верховним судом Польщі, було встановлено, що одна з окружних виборчих комісій навмисно підмінила результати, щоб показати перемогу Кароля Навроцького, хоча насправді в окрузі переміг Рафал Тшасковський.

Ще один випадок у Бєльско-Бялій виявив, що 160 голосів, відданих за Рафала Тшасковського, були помилково зараховані як голоси за Кароля Навроцького.

“Недоліки, виявлені районним судом у Бєльсько-Бялій, викликають серйозні сумніви щодо надійності роботи зазначених виборчих комісій, а також вказують на можливість скоєння злочину.” – Національна прокуратура Польщі

Зібрані матеріали перевірок будуть передані до регіональної прокуратури в Катовіце для подальшого розслідування осіб, відповідальних за організацію виборчого процесу в округах.

Рафал Тшасковський, кандидат від “Громадянської платформи”, який зазнав поразки, раніше подав протест до Верховного суду через виявлені порушення під час голосування.

9 червня стало відомо, що національна виборча комісія Польщі перегляне результати виборів на окремих дільницях через скарги на помилково заповнені протоколи, деякі з яких вже були передані до Верховного суду.

12 червня Верховний суд Польщі дозволив перегляд результатів президентських виборів на 13 округах, включаючи місто Краків.

2 липня суд має ухвалити рішення щодо затвердження або перегляду результатів президентських перегонів на основі отриманих скарг.

Деталі президентських виборів у Польщі

Перший тур президентських виборів відбувся 18 травня, де Рафал Тшасковський отримав 31,36% голосів, Кароль Навроцький – 29,54%, а Менцен з 14,81% вибув з перегонів.

Другий тур виборів пройшов 1 червня, де громадяни обирали між Рафалом Тшасковським від “Громадянської платформи” та Каролем Навроцьким від “Право і справедливість”.

Згідно з офіційними результатами, Кароль Навроцький здобув 50,89% голосів, тоді як Рафал Тшасковський отримав 49,11%. Явка виборців склала 71,63%.

Раніше, за результатами екзитполу, лідирував мер Варшави Рафал Тшасковський з 50,3% голосів, тоді як Кароль Навроцький набрав 49,7%.