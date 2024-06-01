Місто Вовчанськ на півночі Харківщини приблизно на 70% під контролем українських сил. Зараз там тривають жорсткі бої з російськими загарбниками.

Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” підполковник Назар Волошин в ефірі телемарафону.

“Наразі Сили оборони контролюють місто Вовчанськ, близько 70%. У місті та околицях точаться жорсткі бої з окупантами, адже росіяни там не припиняють спроб просунутись або закріпитися малими штурмовими групами. Але Сили оборони роблять все можливе, щоб не дати ворогу закріпитися й тримають загарбників під вогневим контролем”, — сказав Волошин.

Також він додав, що Сили оборони тримають під вогневим контролем річку Вовча й докладають зусиль, щоб противник не перейшов на той бік річки.

За даними аналітичного проєкту DeepState північна частина Вовчанська за три тижні російського наступу практично стерта ворожою артилерією.

“Супутникові знімки свідчать про значні ураження будівельного фонду міста. Орієнтовно від 50 до 80 відсотків знищено і не підлягає відновленню. Є ще цілі будинки в південній частині міста, але і їм ще не довго стояти при такій інтенсивності”, — пише DeepState.