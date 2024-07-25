Про це повідомляють губернатор Калузької області Владислав Шапша, а також російські пропагандистські ЗМІ «РИА Новости» і ТАСС.

Зазначається, що гелікоптер виконував плановий політ. А втім, за повідомленням російського міноборони, через технічну несправність гелікоптер упав, унаслідок чого його екіпаж загинув.

Повідомляється, що на землі руйнувань не фіксували. На місці інциденту вже працює комісія повітряно-космічних сил РФ.

Нагадаємо, 19 липня в Якутії розбився гелікоптер Robinson із трьома людьми на борту. Тоді через складні погодні умови апарат та його екіпаж шукали три дні.