Про це повідомляють губернатор Калузької області Владислав Шапша, а також російські пропагандистські ЗМІ «РИА Новости» і ТАСС.
Зазначається, що гелікоптер виконував плановий політ. А втім, за повідомленням російського міноборони, через технічну несправність гелікоптер упав, унаслідок чого його екіпаж загинув.
Повідомляється, що на землі руйнувань не фіксували. На місці інциденту вже працює комісія повітряно-космічних сил РФ.
Нагадаємо, 19 липня в Якутії розбився гелікоптер Robinson із трьома людьми на борту. Тоді через складні погодні умови апарат та його екіпаж шукали три дні.
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