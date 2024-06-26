Генерал-лейтенант Содоль – типовий командир "часів Чечні і Афгану". Морські піхотинці зазначають, що він не цінував ні рядових, ні офіцерів.

Про це не під запис розповідає боєць бригади морської піхоти, який брав участь у боях на Кринках виданню LIGA.net.

Наступати морпіхів відправляли туди, де це фізично було неможливо, згадує військовий.

“Вперед-вперед, до останнього морпіха”, – таку цитату Содоля наводить один з морпіхів, який погодився розповісти про проблеми з командуванням корпусу морської піхоти та наступом на Кринках.

Содоль – типовий командир “часів Чечні і Афгану”, розповідає боєць.

“Далеко не сучасний офіцер. Ходили чутки, що йому навіть карту малюють паперову. Хоча всі користуються захищеними електронними мапами. Перед херсонською операцією ми питали: де нaм брати транспорт на лівому березі? Відповідь була: у місцевих візьмете”, — згадує він.

Наступати морпіхів відправляли туди, де це фізично було неможливо, стверджує боєць. І додaє: Содоль нібито не цінував особовий склад – ні офіцерський, ні солдатський.

“Але ми форсували і штурмували, бо наказ. Поки замість тюрми п*дори будуть отримувати підвищення, ми будемо втрачати людей в безглуздих операціях”, — продовжує співрозмовник.

99% військових цього генерала ненавидять за те, що він робить, наголосив у своєму дописі Тавр. За його словами, “цей генерал вбив більше українських військових, ніж будь-який російський”.

Про неприйнятне ставлення до бійців та офіцерів говорить іще один морпіх: “Те, що я побачив, було жахливо”.

“Содолю комбриги намагалися довести, що на Кринках військові гинуть десятками, якщо не сотнями. І жертви просто в нікуди. А він відправив одного з тих комбригів у відпустку і по-тихому зняв з посади”, — розповідає боєць.

Тоді тільки через командування Збройних Сил та Військово-морських сил вдалося повернути комбрига на місце.

Щодо Содоля – рішення про відкриття провадження має прийняти ДБР. Але суспільний розголос був правильним рішенням, вважає нардеп з оборонного комітету Федір Веніславський (Слуга народу).

“Якщо президент ухвалив відповідне рішення, на це були правові підстави. А суспільний резонанс з боку військових – абсолютно правильне рішення в таких умовах”, — каже Веніславський.

Далі справі мають надати оцінку вже правоохоронні органи, наголосив народний депутат. Чекає на відповідь від ДБР і Богдан Кротевич, наголосили LIGA.net у пресслужбі “Азову”.