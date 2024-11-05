За даними української розвідки, у Курській області Росії вперше відбулося бойове зіткнення між українськими військовими та військовими з Північної Кореї.

Про це пише Financial Times.

Високопоставлений представник української розвідки підтвердив факт зіткнення, але відмовився надати деталі. За його словами, це сталося в Курській області Росії, де Україна контролює близько 600 кв. км території, або трохи більше половини того, що вона раніше утримувала після літнього вторгнення.

Головне управління військової розвідки України заявило, що російська сторона озброїла північнокорейські війська 60-мм мінометами, автоматами, кулеметами, снайперськими гвинтівками, протитанковими ракетними комплексами та іншою зброєю, включаючи прилади нічного бачення і тепловізори. У Курську розгорнуто кілька сотень військових спецназу КНДР.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що перші підрозділи КНДР вже потрапили під обстріл у Курську. Водночас українські аналітики висловлюють сумніви щодо боєздатності північнокорейських військ, вказуючи на недосвідченість більшості солдатів.

“Ми скоро дізнаємося, наскільки добре вони можуть воювати”, — заявив один з чиновників.

Інший високопоставлений український чиновник повідомив, що Москва вже надає Пхеньяну військові технології для допомоги в реалізації його ракетних програм, а також “гроші”.

У понеділок у Москві правитель Росії Володимир Путін зустрівся в Кремлі з міністром закордонних справ Північної Кореї Чое Сон-Хуї.

Чое заявив, що Північна Корея “не має жодних сумнівів у тому, що під мудрим керівництвом високоповажного президента Росії Володимира Путіна російська армія і народ неодмінно досягнуть великої перемоги у своїй священній боротьбі за захист суверенних прав і безпеки своєї держави”.

Путін не підтвердив розгортання північнокорейських військ, але натякнув, що це підпадає під положення договору про безпеку між КНДР і РФ.