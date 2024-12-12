Організація ЮНЕСКО впроваджує механізм "спеціального моніторингу" для оцінки стану Будинку державної промисловості (Держпром) у Харкові. Це рішення було ухвалене 11 грудня на 19-му засіданні Комітету ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.

Про це повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

У Міністерстві нагадали, що Держпром зазнав значних ушкоджень через російські обстріли 8 листопада.

У результаті потужного вибуху в сьомому під’їзді на третьому поверсі було зруйновано перекриття між третім і другим поверхами, а також частину фасаду та даху. Вибухова хвиля пошкодила конструкції інших під’їздів. Згідно з рішенням Комітету від 7 вересня 2023 року, Будівля “Держпрому” внесена до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом.

Новий механізм допоможе зафіксувати руйнування, спланувати відновлювальні заходи та забезпечити доказову базу для притягнення Росії до відповідальності. Україна стала першою країною, де ЮНЕСКО застосує механізм спеціального моніторингу.

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявив, що висновки моніторингу можуть бути використані в Міжнародному кримінальному суді.