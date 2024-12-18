Про це повідомив голова Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх.
“Вперше в історії за поєдинком стежитиме суддя на основі штучного інтелекту, позбавлений упередженості та ризику людських помилок”, — йдеться у повідомленні.
Водночас зазначається, що рішення ШІ-судді не впливатимуть на офіційні результати поєдинку.
Поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі відбудеться 21 грудня на Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
Нагадаємо, 19 травня український боксер здобув перемогу над Ф’юрі та став абсолютним непереможеним чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі, здобувши перемогу історичного масштабу. Бій тривав усі 12 раундів, протягом яких Ф’юрі наніс більше ударів, однак Усик продемонстрував вищу точність. У результаті судді роздільним рішенням присудили перемогу Усику.
Згодом Усик відмовився від звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі та залишив вакантним пояс IBF.
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