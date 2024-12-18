21 грудня відбудеться бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Уперше в історії бокс моніторитиме суддя на основі штучного інтелекту.

Про це повідомив голова Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх.

“Вперше в історії за поєдинком стежитиме суддя на основі штучного інтелекту, позбавлений упередженості та ризику людських помилок”, — йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що рішення ШІ-судді не впливатимуть на офіційні результати поєдинку.

Поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі відбудеться 21 грудня на Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Нагадаємо, 19 травня український боксер здобув перемогу над Ф’юрі та став абсолютним непереможеним чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі, здобувши перемогу історичного масштабу. Бій тривав усі 12 раундів, протягом яких Ф’юрі наніс більше ударів, однак Усик продемонстрував вищу точність. У результаті судді роздільним рішенням присудили перемогу Усику.

Згодом Усик відмовився від звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі та залишив вакантним пояс IBF.