Про це Вучич повідомив в Instagram.

Сербський лідер після зустрічі сказав, що посол Сербії найближчим часом повернеться на свою посаду в українській столиці..

“Ми обговорили та домовилися про покращення двосторонніх відносин, з особливим бажанням найближчим часом організувати економічний форум між бізнесменами двох країн”, – додав Вучич.

За його словами, вони з Кулебою також говорили про шлях обох держав до членства в ЄС та нагальну потребу встановлення миру в Україні.

“Я також вказав міністру Кулебі на проблеми, з якими стикається Сербія, особливо на міжнародному рівні”, – вказав Вучич, не уточнивши, про що саме йдеться.

Нагадаємо, що посольство Сербії в Україні тимчасово закрите з міркувань безпеки ще з березня 2022 року.