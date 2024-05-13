Про це Вучич повідомив в Instagram.
Сербський лідер після зустрічі сказав, що посол Сербії найближчим часом повернеться на свою посаду в українській столиці..
“Ми обговорили та домовилися про покращення двосторонніх відносин, з особливим бажанням найближчим часом організувати економічний форум між бізнесменами двох країн”, – додав Вучич.
За його словами, вони з Кулебою також говорили про шлях обох держав до членства в ЄС та нагальну потребу встановлення миру в Україні.
“Я також вказав міністру Кулебі на проблеми, з якими стикається Сербія, особливо на міжнародному рівні”, – вказав Вучич, не уточнивши, про що саме йдеться.
Нагадаємо, що посольство Сербії в Україні тимчасово закрите з міркувань безпеки ще з березня 2022 року.
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