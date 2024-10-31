У середу, 30 жовтня, з Цюриха було депортовано трьох українців, які вчинили злочини на території Швейцарії. Це перший випадок повернення українців на батьківщину за кримінальні правопорушення з лютого 2022 року.

Згідно з інформацією NZZ, депортаційний рейс вирушив до Польщі, звідки трьох українців планується доставити в Україну наземним транспортом.

Швейцарський державний секретаріат з питань міграції не повідомляє детальну інформацію про злочини, які скоїли українці, через захист даних і конфіденційності.

Як повідомляє NZZ, люди, яких висилають з країни через суд, не вчиняли дрібних злочинів. Вони повинні були бути звинувачені в тяжких злочинах, таких як пограбування, позбавлення волі або тілесні ушкодження. Свої злочини вони скоїли в кантоні Цюріх, де були засуджені та видворені з країни.