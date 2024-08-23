Вперше з травня Україна почне експортувати електроенергію

З 25 серпня Україна планує відновити експорт електроенергії в години профіциту, тобто вдень і за умови активної роботи сонячних електростанцій.

Про це повідомила компанія Укренерго.

Вона вказала, що у зв’язку зі скороченням споживання та виходом із планового ремонту одного з атомних енергоблоків в окремі години дня може виникати профіцит електроенергії.

Способів його подолання два: обмеження генерації українських сонячних електростанцій і відновлення експорту електроенергії в денні години.

“Враховуючи економічну недоцільність обмеження роботи СЕС, починаючи з 25 серпня Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн. Вже завтра буде проведений аукціон на доступ до міждержавних перетинів у напрямках Румунії, Угорщини та Молдови”, – вказало Укренерго.

У періоди максимального споживання, коли потужності в енергосистемі недостатньо, експорту електроенергії з України не буде.

Експорт електроенергії з України припинили з 12 травня 2024 року через дефіцит в енергосистемі. Він утворився внаслідок серії масованих ракетно-дронових з боку Росії.