Інавгурація обраного президента США Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня 2025 року, пройде в приміщенні через небезпечні низькі температури, що прогнозуються у Вашингтоні.

Про це повідомляє CNN.

Команда Трампа обговорює можливість проведення деяких урочистостей на арені Capitol One, де Трамп проведе мітинг 19 січня. У зв’язку з прогнозами арктичного холоду посадовці висловили стурбованість щодо здоров’я відвідувачів. Трамп підтвердив інформацію і розпорядився провести інавгурацію в ротонді Капітолія.

“Арктичний холод охоплює країну. Я не хочу, щоб люди постраждали,” — написав Трамп у своїй соцмережі.

Це перший випадок з 1985 року, коли інавгурація пройде в приміщенні. Тоді Рональд Рейган складав присягу в ротонді Капітолія через температури нижче -13 градусів, а його інавгураційний парад було скасовано.