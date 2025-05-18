Президентські вибори в Польщі, що відбуваються в 2025 році, можуть суттєво вплинути на відносини між Україною та Польщею. Чинний президент Анджей Дуда, який активно підтримував українські ініціативи, завершив свої два терміни на посаді і більше не може балотуватися. У виборах беруть участь 13 кандидатів, серед яких основна боротьба точиться між Рафалом Тшасковським, представником “Громадянської платформи”, та Каролем Навроцьким, кандидатом від “Права та справедливості”.

Рафал Тшасковський, який представляє провладну партію, має на меті продовжити політику підтримки України, що може зміцнити двосторонні відносини. У свою чергу, Кароль Навроцький, підтримуваний опозиційною партією, може запропонувати інший підхід до зовнішньої політики, що може вплинути на співпрацю між країнами.

Результати виборів можуть визначити, наскільки ефективно новий уряд під керівництвом Дональда Туска зможе реалізувати свою політику, зокрема в контексті підтримки України. Важливо, що риторика кандидатів щодо України може суттєво вплинути на подальший розвиток відносин між двома країнами.

Таким чином, вибори в Польщі не лише визначать політичний курс країни, але й можуть стати важливим фактором у формуванні майбутнього співробітництва з Україною. Спостерігачі уважно стежать за розвитком подій, адже результати можуть мати далекосяжні наслідки для обох держав.