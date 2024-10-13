У неділю, 13 жовтня, російські війська чотири рази обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожих атак пошкоджено два автомобілі, але люди не зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив.

“Протягом дня ворог атакував Нікополь чотири рази, бив по місту дронами-камікадзе. Там потрощені дві автівки. Яких ще збитків завдав противник, з’ясовують спеціалісти. На щастя, люди не постраждали”, – написав Лисак.

Він додав, що на решті територій Дніпропетровщини цього дня було спокійно.

Нагадаємо, під ранок 13 жовтня російські війська завдали авіаударів по місту Глухів Сумської області. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарські споруди, газові мережі. Майже три тисячі мешканців міста через ворожі атаки мають проблеми з газом та електропостачанням.