Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Війська рф здійснили авіаційний удар по Новоандріївці. 88 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Новодарівку та Малинівку. 8 обстрілів з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине. 140 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Новодарівки, Оріхова та Преображенки», – написав він.