Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
«Війська рф здійснили авіаційний удар по Новоандріївці. 88 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Новодарівку та Малинівку. 8 обстрілів з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине. 140 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Новодарівки, Оріхова та Преображенки», – написав він.
Надійшло 32 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
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