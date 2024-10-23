Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму “Telegram”.

Окупанти здійснили 6 авіаційних ударів по Лобковому, Роботиному, Малій Токмачці та Левадному. Також було зафіксовано атаки 251 безпілотника різних модифікацій, які обстрілювали Лобкове, Гуляйполе, Малинівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне.

Крім того, окупанти застосували реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), завдавши 5 ударів по Лобковому, Роботиному та Левадному. Найбільше атак припало на артобстріли — за добу 149 разів було обстріляно території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Внаслідок атак було зафіксовано 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Попри інтенсивні обстріли, мирні жителі не постраждали.