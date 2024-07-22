Упродовж наступних двох місяців до України доставлять ще 100 тисяч артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає інформагентство ČТК.

За його словами, наразі до ініціативи приєдналися 18 країн, 15 з них вже виконали свої обіцянки та зробили грошові внески в ініціативу. Ліпавський вказує, що цих грошей буде достатньо, щоб доставити в Україну 500 000 боєприпасів до кінця року.

Зараз Чехія займається пошуком додаткових коштів, аби ця ініціатива працювала й у 2025 році.

У лютому Чехія заявила, що знайшла джерела постачання сотень тисяч снарядів для України з-за кордону. Серед знайдених боєприпасів є 500 тисяч снарядів калібру 155 мм, ще 300 тисяч снарядів калібру 122 мм. Такі запаси знайшли в неназваної країни за межами ЄС.

До «чеської ініціативи» із закупівлі боєприпасів для України долучилися близько 20 країн, серед них — Канада, Німеччина, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Бельгія, Фінляндія, Португалія, Швеція, Норвегія, Данія, Нідерланди, Люксембург, Іспанія та Словенія.