Про це повідомила заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в прямому ефірі.
Відомо, що військовозобов’язані матимуть можливість вибрати або отримати направлення на проходження ВЛК під час особистого візиту до ТЦК, або отримати його в застосунку Резерв+.
“Хочу привідкрити завісу, ми зараз працюємо і розглядаємо, щоб за направленням на ВЛК не потрібно було фізично іти до ТЦК та СП. Фактично за згодою людини, якщо вона хоче, ми можемо вивантажити це в Резерв+. Це за бажанням людини”, – сказала Черногоренко.
У підсумку, подібної технічної можливості ще немає, але це потрібно, щоб розвантажити ТЦК і не створювати додаткових черг на таку формальну дію, як отримати направлення.
Речник Міністерства оборони, старший лейтенант Дмитро Лазуткін, 20 травня повідомив, що українці, які були визнані обмежено придатними, повинні пройти повторну військово-лікарську комісію протягом 9 місяців.
- Для 17-річних українців за кордоном відтермінують взяття на облік, — Верещук
- Безугла: Армія може воювати та перемагати, але без Сирського
- Колишній начальник Генштабу Молдови передавав секретну інформацію російському ГРУ, включаючи дані про Україну