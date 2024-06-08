У Міністерстві оборони України планують впровадити можливість отримання електронного направлення на проходження військово-лікарської комісії тим, хто має статус "обмежено придатний", який був нещодавно скасований.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в прямому ефірі.

Відомо, що військовозобов’язані матимуть можливість вибрати або отримати направлення на проходження ВЛК під час особистого візиту до ТЦК, або отримати його в застосунку Резерв+.

“Хочу привідкрити завісу, ми зараз працюємо і розглядаємо, щоб за направленням на ВЛК не потрібно було фізично іти до ТЦК та СП. Фактично за згодою людини, якщо вона хоче, ми можемо вивантажити це в Резерв+. Це за бажанням людини”, – сказала Черногоренко.

У підсумку, подібної технічної можливості ще немає, але це потрібно, щоб розвантажити ТЦК і не створювати додаткових черг на таку формальну дію, як отримати направлення.

Речник Міністерства оборони, старший лейтенант Дмитро Лазуткін, 20 травня повідомив, що українці, які були визнані обмежено придатними, повинні пройти повторну військово-лікарську комісію протягом 9 місяців.