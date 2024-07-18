Верховна Рада прийняла законопроєкт, який дозволяю уряду призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 01 жовтня 2024 року.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

“Рада прийняла одразу в двох читаннях #111396 законопроект щодо реструктуризації боргу”, – повідомив він, додавши, що “За” проголосували 231 депутат.

Законопроєкт дає право Кабміну призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 01 жовтня 2024 року.

Також уряду дозволено взяти державний борг у “Укравтодора” (700 млн $ + відсотки). Самостійно реструктуризацію Агентство відновлення (колишній “Укравтодор”) не зможе сам зробити, зазначив Железняк.