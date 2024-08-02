Кабінет міністрів сьогодні, 2 серпня, вніс на розгляд парламенту угоду з Францією, завдяки якій Україна отримає 200 мільйонів євро гранту.

Про це під час засідання уряду поінформував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Кошти підуть на відновлення української інфраструктури та економіки.

Крім цього, за його словами, уряд ухвалить рішення, яке дозволить перерозподілити ресурси та отримати додаткові 50 мільйонів євро від Євросоюзу, які також спрямують на програми відбудови України.

Також 1 серпня у Мінфіні повідомляли, що найближчим часом до держбюджету надійде грант від США обсягом майже 3,9 млрд доларів США.