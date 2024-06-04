Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
“За основу – 249 голосів”, – повідомив він.
Нардеп пояснив, що за законопроєктом акциз на цигарки привʼязують до євро, а не гривні. У 2025-му році він зросте на +23%, а потім 2016-2028 буде по +5%.
“В цьому році збільшення буде тільки у випадку девальвації”, – додав Железняк.
Реалізація законопроєкт матиме наслідком збільшення доходів бюджету коштом додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів у 2025 році у сумі близько 612 млн грн, у 2026 році – 5 млрд грн, у 2027 році – 9,3 млрд грн, у 2028 році – 13,8 млрд грн.
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