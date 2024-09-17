Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про збільшення податків.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк, Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко.

За проголосував 241 парламентар. Так, законопроєкт №11416-д передбачає, зокрема:

підвищення військового збору з 1,5% до 5%;

збільшення податків для 1,2, 4 групи ФОП , для них встановлюється військовий збір у розмірі 10%;

, для них встановлюється військовий збір у розмірі 10%; запровадження авансових внесків для АЗС;

встановлення 1% податку від прибутку доходів для ФОПів 3-ї групи;

встановити 25% податку від прибутку для небанківських фінансових установ;

помісячна звітність щодо ПДФО.

На 2024 рік такі податкові зміни принесуть держбюджету 58 млрд грн, і 137 млрд грн наступного 2025 року.