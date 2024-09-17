Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк, Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко.
За проголосував 241 парламентар. Так, законопроєкт №11416-д передбачає, зокрема:
- підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
- збільшення податків для 1,2, 4 групи ФОП, для них встановлюється військовий збір у розмірі 10%;
- запровадження авансових внесків для АЗС;
- встановлення 1% податку від прибутку доходів для ФОПів 3-ї групи;
- встановити 25% податку від прибутку для небанківських фінансових установ;
- помісячна звітність щодо ПДФО.
На 2024 рік такі податкові зміни принесуть держбюджету 58 млрд грн, і 137 млрд грн наступного 2025 року.