Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, згідно з яким військових можуть звільнити від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення військової частини (СЗЧ) або дезертирство.

Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко та Олексій Гончаренко.

“Під час війни пропонується звільняти військових від кримінальної відповідальності за перше правопорушення (самовільне залишення військової частини або дезертирство), якщо вони добровільно повернуться до служби та отримають письмову згоду від командира”, – написала Геращенко.

За словами депутатів, законопроєкт №11322 готують до другого читання, коли він буде остаточно ухвалений.

Законопроєкт має на меті встановити правові гарантії та механізми повернення та продовження служби військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військову частину або місце несення служби, але повернулися та висловили готовність належним чином виконувати свій військовий обов’язок.

У пояснювальній записці зазначається, що відповідний механізм можливий лише за умови надання командиром військової частини письмової згоди на продовження проходження військової служби.

Також це дозволить людям, які скоїли кримінальні правопорушення за даними статтями та стосовно яких обрано запобіжний захід тримання під вартою, звернутися до прокурора з клопотанням про ініціювання питання про скасування цього запобіжного заходу для продовження або проходження військової служби за призовом під час мобілізації.