Депутати Верховної Ради України повторно голосуватимуть за виключення народного депутата Юрія Бойка з членів парламентського Комітету з питань прав людини.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він зазначив, що було повторно зареєстровано постанову про вилучення Юрія Бойко з членів Комітету по правам людини та реінтеграції.

Железняк зауважив, розгляд постанови відбудеться завтра зранку на регламентному Комітеті, після чого документ буде винесено на розгляд сесійної зали.