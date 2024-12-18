Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Він зазначив, що було повторно зареєстровано постанову про вилучення Юрія Бойко з членів Комітету по правам людини та реінтеграції.
Железняк зауважив, розгляд постанови відбудеться завтра зранку на регламентному Комітеті, після чого документ буде винесено на розгляд сесійної зали.
“Цього разу голосів має вистачити”, — пише нардеп.
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