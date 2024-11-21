Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначається, над законопроєктом № 11543 “Про внесення змін до Закону України “Про повну загальну середню освіту” щодо запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти” МВС працювало спільно з Міністерством освіти і науки.

“Зміни, які пропонуються, покликані посилити безпеку дітей у закладах загальної середньої освіти та встановити загальнообов’язкові для всіх правила перебування на території та у приміщенні закладу освіти”, — зазначають у МВС.

Наголошується, що зараз на рівні законодавства не встановлено правила, заборони чи обмеження щодо перебування громадян на території та у приміщеннях закладів освіти.

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт передбачає, що засновник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний створити безпечне освітнє середовище для всіх учасників процесу. Таким чином, мають бути запроваджені правила перебування осіб на території та приміщеннях з урахуванням специфіки регіону та особливостей кожної школи або ліцею.

Також передбачається огородження закладу загальної середньої освіти, облаштування їх засобами термінового виклику поліції. За даними МВС, станом на 14 листопада кнопки тривожного виклику поліції встановлені у понад 10 тисячах закладів освіти, що становить 92,9% від загальної кількості.

Законопроєкт пропонує заборонити перебування на території та в приміщенні закладу освіти осіб у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, а також громадян, які мають при собі небезпечні предмети та речовини.

Водночас передбачається посилити вимоги до людей, які здійснюють охорону закладів освіти. Зокрема, до цього не може бути залучена особа, яка має непогашену судимість або була визнана винною у насильстві або булінгу.