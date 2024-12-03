Сьогодні, 3 грудня 2024 року, Верховна Рада підтримала призначення Олексія Чернишова на посаду віцепрем’єр-міністра України — міністра національної єдності.

Про це повідомив народний депутат від партії “Голос” Ярослав Железняк.

За його словами, за призначення Чернишова на посаду проголосувало 237 народних депутатів.

Нагадаємо, у серпні Володимир Зеленський заявив, що в Україні планують створити інституцію, яка об’єднуватиме українців, що проживають за кордоном, та сприятиме протидії російським інформаційним впливам.