Про це повідомив народний депутат від партії “Голос” Ярослав Железняк.
За його словами, за призначення Чернишова на посаду проголосувало 237 народних депутатів.
Нагадаємо, у серпні Володимир Зеленський заявив, що в Україні планують створити інституцію, яка об’єднуватиме українців, що проживають за кордоном, та сприятиме протидії російським інформаційним впливам.
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