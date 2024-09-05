Про це у Телеграмі повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За його словами, за призначення Коваля проголосували 251 народний депутат.

Як повідомлялося, Віталій Коваль був призначений головою ФДМУ 21 листопада 2023 року. На цій посаді він працював до 5 вересня 2024 року.

До того він із 2019 року очолював Рівненську обласну державну адміністрацію.

Напередодні Коваль направив до Верховної Ради заяву про відставку.

4 вересня народні депутати не підтримали відставку Коваля як голови ФДМУ. Парламентарії наполягали на особистій присутності Коваля та інших урядовців, які напередодні написали заяви на звільнення, у сесійній залі для звітування.

5 вересня Рада проголосувала за відставку голови Фонду державного майна України Віталія Коваля із займаної посади.