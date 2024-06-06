Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами, документ підтримали 304 парламентарі.
Норми законопроєкту поширюються на:
- студентів;
- аспірантів;
- викладачів;
- науковців тощо.
Зокрема, визначено, що особа не може вважатися автором академічного твору, якщо він згенерований за запитом особи комп’ютерною програмою в автоматичному режимі — тобто штучним інтелектом. Якщо ж у роботі присутні створені таким чином фрагменти, вони повинні бути відповідно позначені.
За порушення академічної доброчесності передбачені різні види покарань — від доган, попереджень та відвідування спеціальних лекцій до відрахування з вищого навчального закладу чи позбавлення наукового ступеня та вченого звання.
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