Сьогодні, 6 червня, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт 10392 про академічну доброчесність,який передбачає відповідальність за написання наукових робіт за допомогою штучного інтелекту та плагіат у науковій діяльності.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, документ підтримали 304 парламентарі.

Норми законопроєкту поширюються на:

студентів;

аспірантів;

викладачів;

науковців тощо.

Зокрема, визначено, що особа не може вважатися автором академічного твору, якщо він згенерований за запитом особи комп’ютерною програмою в автоматичному режимі — тобто штучним інтелектом. Якщо ж у роботі присутні створені таким чином фрагменти, вони повинні бути відповідно позначені.

За порушення академічної доброчесності передбачені різні види покарань — від доган, попереджень та відвідування спеціальних лекцій до відрахування з вищого навчального закладу чи позбавлення наукового ступеня та вченого звання.