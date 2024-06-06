Про це повідомили у своїх соцмережах низка народних депутатів, серед яких Ярослав Желєзняк.
Желєзняк повідомив, що угоду між Україною та ЄС щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування згідно з інструментом Ukraine Facility ратифікували 320 голосами “за”.
Це останній необхідний крок для того, щоб угода набула чинності.
Він також нагадав, що за орієнтовним планом виплат цих коштів у 2024 році Україна отримає 16 млрд євро, у 2025 році – 12,5 млрд, у 2026 – 7,25 млрд, 2027 році – 2,5 млрд за принципом “спочатку дії, потім гроші”.
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