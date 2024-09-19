Про це повідомив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк.
За проголосували 246 парламентаріїв.
Як відзначив Железняк, у проєкті закону передбачається
- Розширення мандату на усі публічні фінанси,
- Посилення фінансової, політичної та адміністративної незалежності Рахункової палати,
- Прозорий конкурс на членів Рахункової палати з вирішальним голосом міжнародних експертів,
- Формальні парламентські процедури для розгляду звітів та моніторингу виконання рекомендацій
- Рахункова палата буде мати 11 (замість 13 зараз) членів
- Впровадження періодичного зовнішнього оцінювання незалежними експертами з міжнародним досвідом аудиту.
Реформування Рахункової палати є вимогою МВФ та США, додав депутат.
“Прийняття доопрацьованого законопроекту сприятиме покращенню діяльності РП із застосуванням міжнародних стандартів INTOSAI, зокрема шляхом надання нею об’єктивних і ґрунтовних висновків та належних рекомендацій за результатами здійснених заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), що, як наслідок, має призвести до зміцнення довіри до результатів роботи РП з боку суспільства, органів влади, міжнародних партнерів України та загалом до підвищення ефективності використання публічних коштів”, — йдеться у пояснювальній записці до документа.