Про це повідомив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк.

За проголосували 246 парламентаріїв.

Як відзначив Железняк, у проєкті закону передбачається

Реформування Рахункової палати є вимогою МВФ та США, додав депутат.

“Прийняття доопрацьованого законопроекту сприятиме покращенню діяльності РП із застосуванням міжнародних стандартів INTOSAI, зокрема шляхом надання нею об’єктивних і ґрунтовних висновків та належних рекомендацій за результатами здійснених заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), що, як наслідок, має призвести до зміцнення довіри до результатів роботи РП з боку суспільства, органів влади, міжнародних партнерів України та загалом до підвищення ефективності використання публічних коштів”, — йдеться у пояснювальній записці до документа.