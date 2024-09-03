3 вересня Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроєкт, що передбачає збільшення фінансування на безпеку та оборону на 500 мільярдів гривень.

Про це повідомили депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк.

Відомо, що законопроєкт №11417 “Про Державний бюджет України на 2024 рік”, який стосується фінансового забезпечення сектору безпеки та оборони, підтримали 301 депутат, і його було прийнято за основу.

Законопроєкт пропонує збільшити витрати бюджету на 500,3 мільярда гривень (з яких 495,3 мільярда передбачено для оборони) та скоротити видатки і надання кредитів на 65,7 мільярда гривень. Також передбачено підвищення доходів бюджету на 214,5 мільярда гривень та збільшення боргових операцій на 220,1 мільярда гривень, що призведе до зростання дефіциту бюджету на 2,8% і державного боргу на 220 мільярдів гривень, зауважила Геращенко.

Окрім того, в законопроєкті міститься пропозиція переказати 150 мільйонів гривень залишків від Українського інституту інтелектуальної власності на потреби розвідки, що суперечить чинному законодавству. Також деякі депутати виступили з пропозицією скоротити фінансування телеканалу “Рада” та телемарафону.