Йдеться про закон №11322, який декриміналізує самовільне залишення частини та дезертирство, якщо військовослужбовець вчинив їх вперше.
Закон вносить зміни до Кримінального кодексу, які дозволяють військовим уникнути відповідальності за дезертирство або самовільне залишення частини під час воєнного стану, якщо вони вперше вчинили цей злочин і добровільно повернуться на місце служби.
У пояснювальній записці зазначається, що командир військової частини повинен дати письмову згоду на повернення солдата, яку потім передають прокурору. Прокурор, своєю чергою, може звернутися до суду з проханням звільнити військовослужбовця від кримінальної відповідальності.
Якщо суд ухвалить рішення на користь військового, після повернення на службу йому відновлять грошові виплати та забезпечення. Однак за час його відсутності на службі виплати не нараховуватимуться.
У документі також зазначено, що тільки з січня по квітень 2023 року було зареєстровано 10 584 кримінальні провадження за статтею про самовільне залишення частини та 7 306 проваджень за дезертирство.
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